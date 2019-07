Google Assistant et TripIt vous disent tout sur votre vol

TripIt, une application d'organisation de voyages appartenant à Concur, permet maintenant aux utilisateurs de demander à Google Assistant d'obtenir instantanément des détails sur les voyages à venir. Les utilisateurs de TripIt peuvent désormais demander à Google Assistant le résumé de leur vol, des informations sur la météo, les avions et bien plus encore. Les clients de TripIt Pro pourront également obtenir des mises à jour en temps réel sur l'état de leur vol.



Les voyageurs peuvent connecter TripIt à Google Assistant via l'application du même nom. Une fois la connection faite, l'application peut être ouverte en disant "Ok Google, parle à TripIt." Notez que TripIt ne fournira des informations que sur le vol suivant dans un compte TripIt.



Questions que les utilisateurs de TripIt peuvent poser :

- A quelle heure est mon vol ?

- Quelle est ma compagnie aérienne ?

- Sur quel type d'avion vais-je voler ?

- Quel temps fait-il à destination ?

- Quelle place ai-je ?

- Quelle est la durée de mon vol ?

- Quand vais-je arriver ?



Les utilisateurs de TripIt Pro peuvent également demander :

- Quel est le statut de mon vol ?

- Quand dois-je partir pour l'aéroport ?

- Dans quel terminal se trouve mon vol ?

- Où est ma porte d'embarquement ?



Le service avec Google Assistant est, pour le moment, uniquement disponible pour tous les utilisateurs américains et canadiens de TripIt avec un appareil compatible Google Assistant tel que Google Home, Google Home Mini, Google Home Max et les appareils Android compatibles. Un abonnement à TripIt Pro (49 $/an) est requis pour obtenir le statut de vol en temps réel.