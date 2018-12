Google Assistant vous informe en temps réel sur l'état de votre vol

En début d’année, quand on recherchait le statut d’un vol, Google indiquait si ce dernier était retardé, uniquement s’il en était sûr à 85%.

Aujourd’hui la fonctionnalité est améliorée et si Google pense que ce dernier sera retardé, il vous en informera. Ainsi, vous pourrez demander l’état d’un vol ou bien dire " Google mon vol est-il à l’heure " et l’assistant répondra.



Et si il connaît la raison du retard, il vous en informera. La fonctionnalité est en cours de déploiement et devrait être disponible à tous dans les prochaines semaines. Dès lors que les algorithmes de Google prévoiront un retard, vous serez au courant. Ces derniers sont formés à partir des données de vols historiques et du machine learning. L’avantage de Google ? L’entreprise prévoit les retards, avant même que les compagnies aériennes ou les panneaux d’affichage dans les aéroports ne soient mis à jour.



Google annonce également d’autres fonctionnalité pour faciliter vos voyages. Par exemple, lorsque vous partez dans une destination inconnue, Google Maps pourra vous aider à découvrir des choses intéressantes à faire dans une ville, grâce à un onglet « explore ». Enfin, vous pourrez appliquer des filtres de recherche à vos vols avec par exemple les frais de bagages afin de savoir ce qui est compris dans votre billet