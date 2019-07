Google Maps : La fréquentation des transports disponible en temps réel

Il y avait les perturbations de trafic en temps réel et les horaires en temps réel, il y aura désormais le probable taux de remplissage des lignes de transport en temps réel. Samedi 29 juin, Google Maps a lancé un nouveau service en ligne permettant aux usagers des transports en commun de savoir le degré de fréquentation de leurs lignes de bus, de tramways ou de trains , notamment en fonction du jour et de l’heure. Cela est rendu possible grâce au retour de certains utilisateurs de l’application qui empruntent les lignes de transporte en question. Dans un communiqué, Google précise cependant qu’il ne s’agit que de prévisions.



Dans le même temps, Google a lancé un nouveau service permettant de connaître en temps réel les perturbations de trafic impliquant les autobus. Le service proposé par Google permettra d’avoir connaissance de la moindre perturbation, de son ampleur ainsi que d’obtenir une estimation du temps de parcours rallongé. Seront également précisés les lieux exacts des perturbations.



La société a par ailleurs profité du lancement de ces services pour dévoiler les lignes de transport les plus saturées au monde. La ligne 13, symbole de l’enfer des transports parisiens, arrive en 5ème position et est même la seule ligne d’Europe à intégrer le « Top 10 ».