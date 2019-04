Google Maps devient le meilleur allié des conducteurs de véhicules électriques

La voiture électrique gagne du terrain notamment auprès des professionnels et des taxis/VTC. Aux USA et au Royaume-Uni il est désormais possible pour les conducteurs de situer chaque emplacement de borne de rechargement sur Google Maps. Mais ce n'est pas tout. L'application est également en mesure de mettre à jour en temps réel leur disponibilité.



A ce jour, cette fonctionnalité concerne les points de charge de Chargemaster, EVgo et SemaConnect. Prochainement, les chargeurs ChargePoint y feront leur apparition. Afin d'y avoir accès il suffit de taper dans la barre de recherches Google Maps "EV charging stations". Ce nouveau service est disponible sur desktop et mobile, en espérant un développement en France très prochainement.