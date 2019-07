Google Maps indique la disponibilité des vélos en libre-service

À New York, les usagers peuvent, depuis un an, utiliser Google Maps pour localiser les stations de vélos en libre service afin de savoir en temps réel combien de vélos sont disponibles dans une station donnée. Aujourd'hui, Google annonce sur son blog que cette fonctionnalité est désormais disponible dans 24 métropoles de 16 pays, et Lyon est la première ville française à en profiter.



Cette vue globale du partage de vélos est désormais disponible dans Google Maps sur Android et iOS dans les villes suivantes : Barcelone, Berlin, Bruxelles, Budapest, Chicago, Dublin, Hambourg, Helsinki, Kaohsiung, Londres, Los Angeles, Lyon, Madrid, Mexico, Montréal, Nouveau Taipei, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Toronto, Vienne, Varsovie et Zurich. Google annonce que d'autres villes viendront, à terme, compléter cette liste.