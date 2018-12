Google Pay arrive en France

Google Pay est disponible en France. Cette application permet aux voyageurs d'affaires – à l'instar d'Apple Pay et de Samsung Pay – de payer rapidement et en toute sécurité en magasin, en ligne et sur des applications mobile.



Ce portefeuille digital stocke également les reçus et les cartes de fidélité.



Toutefois, il y a quelques contraintes. L'appli est compatible uniquement avec les téléphones Android disposant au minimum de la version Lollipop 5.0. En outre, le smartphone doit être équipé d'une puce NFC.



Par ailleurs, pour le moment seulement 6 banques – principalement mobiles - prennent en charge la solution de paiement : Boursorama, Boon, Edenred, Lydia, N26 et Revolut. Néanmoins, Google promet "bien d’autres (partenaires) à venir, comme Up (émetteur des cartes Chèque Déjeuner)".



Comment ça marche ?

Après avoir téléchargé l'application et intégré les données de votre carte de crédits, il vous suffit - pour régler vos achats en magasin - de présenter votre smartphone sur n’importe quelle borne de paiement sans contact. Il n’est pas nécessaire de le déverrouiller pour les montants inférieurs à 30 euros. Vous pourrez ensuite retrouver le reçu de votre transaction dans l'application Google Pay.