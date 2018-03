Google lance officiellement sa messagerie professionnelle

Hangouts Chat a été pensé pour concurrencer la plate-forme de chat en ligne Slack. La solution professionnelle qui vient d’intégrer G suite, permet aux collaborateurs de discuter ou encore de partager et travailler sur des documents stockés dans Docs, Sheets et Slides à distance.



La nouvelle solution s'appuie aussi l'intelligence artificielle pour accélérer les flux de travail comme par exemple la réservation de salle de réunion ou encore la recherche de fichiers.



Hangouts Chat prend en charge 28 langues et une salle peut accueillir jusqu'à 8000 membres. La solution est compatible avec Windows, MacOS, iOS et Android.



La solution dispose aussi de plusieurs bots conçus par des entreprises tierces pour aider les professionnels à connecter leurs outils habituels comme Xero, Dialpad, RingCentral, Salesforce, Streak, Freshdesk, Disco, Polly, Kayak ou encore Trello.