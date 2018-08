Google lance un outil d'analyse des prix dans le voyage

Les tarifs des chambres d'hôtel peuvent rapidement fluctuer, surtout lorsque les chambres se vendent rapidement Nous avons développé Price Insights pour les hôtels, qui permet de voir comment les prix évoluent dans le temps pour optimiser ses achats

Malgré ce constat, Google reste fortement présent sur le monde du voyage et vient d'annoncer la création d'un nouvel outil pratique , développé en collaboration par Google News Lab et Polygraph, qui montre comment les prix changent en fonction du moment où l'on réserve son voyage. Mieux, la fonctionnalité "hébergement" aide les voyageurs à trouver des chambres d'hôtel même si les dates choisies sont très demandées.Pour Richard Holden, vice-président en charge des produits Voyage chez Google, "".Google a également renforcé son module de recherche de vols dans Google Flights via Explore Map. Si le voyageur peut s'adapter aux dates, l'appli recherche parmi des milliers de destinations possibles, analyse leurs prix de vol historiques et met en évidence les villes avec de bonnes affaires.