Google : les fonctionnalités transactionnelles très bientôt disponibles en France

Prochaine étape annoncée : l’arrivée de nouvelles capacités transactionnelles afin que les utilisateurs puissent, par leur voix, réserver des services, réaliser des achats de biens, ou encore suivre leur commande ! On pourra rapidement mettre une option sur un billet de train avec Oui.SNCF ou acheter les meilleures ventes de livres chez FNAC.



En France, l’Assistant s’est tout d’abord invité dans l’application de messagerie Allo, avant de venir peu à peu faciliter le quotidien des utilisateurs de téléphones sous Android, puis sous iOS cet été.



À terme, il sera accessible via de nombreux appareils comme Android Wear, Android TV, ou Android Car, mais aussi ceux développés par des tiers (écouteurs connectés, enceintes etc).