Google ou Qwant: quel est le mieux pour la batterie de votre smartphone ?

Le site GreenSpector , spécialisé dans l'analyse des applications, a réalisé un comparatif entre deux services concurrents : le moteur de recherche américain Google et le français Qwant. L'objectif étant de définir lequel des deux a le moins d'impact sur la batterie des smartphones.Les tests ont été réalisés sur un Samsung Galaxy S7 avec Android Oreo et via le navigateur Google Chrome puisque ce dernier représente la plus grande part de marché dans le monde.On remarque ainsi que si Qwant consomme un peu plus que Google pour afficher la page d'accueil, il se montre bien plus efficace lors d'une recherche et consomme ainsi 15% d'énergie en moins que Google.L'autre avantage de Qwant, c'est qu'il dispose d'un thème sombre et que, sur un mobile doté d'un écran OLED, cela fait une différence notable. On peut ainsi économiser presque 25% d'énergie avec le thème sombre et Qwant se montre alors moins énergivore que Google sur son écran d'accueil comme lors des recherches. Bien entendu, ces économies ne concernent pas les smartphones dotés d'un écran LCD dont l'éclairage n'est pas sélectif.