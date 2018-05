Grand Hyatt à Athènes : ouverture au 3ème trimestre 2018

L'hôtel de 310 chambres bénéficiera d’un emplacement central sur l'avenue Syngrou dans le quartier de Koukaki à Athènes, à proximité des terrains de golf, des restaurants et à quelques minutes à pied de la colline de Philopappos.



Le Grand Hyatt Athènes va refléter la culture grecque alliant architecture originale et design innovant. En plus des hébergements, les invités pourront profiter du bar sur le rooftop, du restaurant, d’une piscine extérieure et d’une vue imprenable sur l'Acropole.



Des commodités supplémentaires sont prévues comme des nouveaux lieux de restauration, un bar haut de gamme et plus de 1 080m2 d'espace de réunion? Cerise sur le gâteau, un spa et un centre de remise en forme viendront compléter l'ensemble..



L'hôtel est actuellement en cours de rénovation. Il marquera l’arrivée du deuxième hôtel Hyatt en Grèce, rejoignant ainsi le Hyatt Regency Thessaloniki.