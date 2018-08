Grand Hyatt s'implante à Bogotá

Grand Hyatt Bogotá abrite 322 chambres et 50 suites. Disposant de grandes baies vitrées, elles offrent une vue imprenable sur la ville et ses jardins. Leurs occupants bénéficient entre autres du wifi gratuit pendant leur séjour. Par ailleurs, les hôtes des suites et chambres club ont accès au Grand Club Lounge qui propose des mets toute la journée ainsi qu'un service de conciergerie personnel.L'établissement met aussi à la disposition des clients le restaurant japonais Ushin Japanese & Grill et le Capitalino Restaurant qui sert une cuisine colombienne. Un spa, une salle de sport, une piscine couverte et un business center sont également présents.Les entreprises peuvent organiser des événements dans l'hôtel grâce à plus de 2850 m² dédiés au MICE. La plus grande des 22 salles peut accueillir jusqu'à 1000 personnes.Calle 24 A # 57 – 60Bogotá 111321ColombieTel: +57 1 654 1234