Grande-Bretagne: Via Airlines renonce à ses vols commerciaux

Via Airlines, qui avait annoncé plus tôt cette année que Birmingham serait une ville cruciale pour la compagnie, fait finalement machine arrière et précise qu'elle met fin à tous les vols commerciaux réguliers à destination et en provenance de cette ville du centre de l'Angleterre.



La compagnie aérienne américaine basée en Floride a décidé de changer son modèle économique et de revenir à un service de vols nolisés, à l'exception de ses vols réguliers entre Jackson et Orlando en Floride.



Pour justifier ce revirement, la compagnie explique qu'elle fait face à des difficultés pour recruter de nouveaux pilotes qui préfèrent travailler pour de plus grosses compagnies.



Cependant, d'autres raisons pourraient justifier l'abandon des liaisons de et vers Birmingham. Via Airlines s'est vue reprocher de nombreux retards et annulations sans préavis. Des passagers attendraient toujours d'être remboursés.