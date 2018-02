Grande Bretagne : un salarié britannique sur dix porte un costume pour travailler

Premier constat, plus de trois quarts des travailleurs britanniques (76%) s'habillent de façon décontracté au travail… Y compris dans l’univers assez guindé de la finance. Travelodge, qui exploite 559 hôtels et s'occupe chaque année d'environ 10 millions de clients professionnels, a interrogé 2 000 travailleurs britanniques sur les codes vestimentaires modernes au bureau. L’enquête est née d’un constat des directeurs d'hôtel : la diminution du nombre de cravates, boutons de manchette, épingles à cravates et costumes dans les établissements de la marque.



En Grande-Bretagne, seulement 50% des entreprises disposent d'un code vestimentaire. Pour plus des trois quarts (76 %) des sociétés interrogées, il s'agit d'une politique de tenue vestimentaire "décontractée".



Autre regard porté par l’étude : les vêtements confortables et élégants sont plébiscités par 69 % des travailleurs. 22 % ajoutent qu’ils expriment mieux leur personnalité avec une tenue décontractée. Le rapport a également révélé que 60% des travailleurs britanniques estiment qu'un code vestimentaire plus décontracté permet un environnement de bureau plus détendu. 43% affirment que le costume n'a plus sa place dans le bureau. 41% ajoutent qu’une tenue décontractée mais élégante ne nuit pas aux déplacements professionnels. 42 % des travailleurs croient que la cravate a perdu de sa popularité. Un travailleur sur sept pense même que la cravate est morte dans les années 2010, tout comme les épingles à cravate totalement dépassées.



Deux tiers des travailleurs pensent que les pantalons taille haute n'ont plus leur place au bureau de nos jours et seuls 25% acceptent l’idée que les bretelles participent à l’élégance professionnelle. Au final, les changements de code vestimentaires sont désormais actés par les plus grandes entreprises britanniques, même si la majorité des personnes interrogées évoquent le besoin d’une tenue décontractée mais élégante qui ne doit pas faire négligée.