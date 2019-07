Greg Webb nommé CEO de Travelport

Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er août 2019 et succède à Gordon Wilson. Greg Webb rejoindra également le conseil d'administration de Travelport.



Selon un communiqué : " Il apporte une connaissance approfondie de l'industrie et une solide expérience en matière d'exécution commerciale et opérationnelle" . Auparavant, il a occupé le poste de Vice-Président et Directeur Général chez Oracle Hospitality. Il a également travaillé chez Sabre ou bien encore BellSouth.



Greg Webb aura pour mission d'accélérer la croissance de la société. "Je suis ravi de rejoindre Travelport et je suis impatient de travailler avec l'équipe de direction et les employés de Travelport pour continuer à fournir des solutions innovantes et à proposer à nos clients d'excellents produits et un excellent service ” , a-t-il déclaré.