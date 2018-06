Grenoble joue la carte du MICE

Destination trop souvent associée à la seule montagne, Grenoble se veut aussi un lieu privilégié pour l’organisation de séminaires, de conférences et de grandes manifestations d’entreprises. Parmi les innovations engagées, la rénovation du Centre de Séminaires et de conférences, l’actuel Espace Pelvoux qui deviendra l’Espace 1968 avec un nouveau décor nourri par l’histoire olympique du site. Pour mémoire, Alpexpo, inauguré en 1968, a été construit par l’architecte Jean Prouvé et le site est classé à ce titre « Architecture Contemporaine Remarquable ».