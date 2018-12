Grenoble: rénovation et équipe renforcée au programme 2019 pour Alpexpo

Le Parc Événementiel de Grenoble qui regroupe sur un même lieu quatre offres distinctes et modulables (un parc des expositions, un centre de Congrès, un centre de Conférences et de Séminaires et une salle de spectacle) repense son offre MICE.



"Nous engageons en 2019 la première étape de notre stratégie de développement sur ce segment de marché avec le renforcement de notre fonction commerciale, la rénovation de l’un de nos espaces et la création de nouvelles offres ", explique le Directeur général d’Alpexpo, François Heid.



Ainsi, la démarche d’Alpexpo pour renforcer son attractivité sur le MICE s’articule autour de trois axes : développer des offres clefs en main, optimiser la polyvalence des espaces et fédérer les talents locaux au service de l’innovation.



Le service MICE propose de nouvelles offres packagées, répondant à deux objectifs : simplicité et innovation. "Nous avons développé pour les séminaires à la journée, une formule tout compris, c’est le choix de la simplicité pour nos clients. Nous proposons également de nouveaux services comme la formule "Keynote" au sein du Summum notre salle de spectacle. Transformer une conférence en show expérientiel en bénéficiant à la fois, d’un lieu magique et d’une équipe de professionnels, nous a déjà permis d’orchestrer des événements nationaux majeurs", ajoute Danielle Corbin qui dirige le service.



Un coup de jeune pour le centre de conférence

Né des JO de 1968, le Parc des Expositions de Grenoble offre une esthétique unique reconnue par le label "Architecture Contemporaine Remarquable". Le programme de travaux de modernisation commence par la rénovation du Centre de Conférences et de Séminaires. Alpexpo a fait appel à un cabinet d’architecte Grenoblois "avec pour objectif de rendre hommage à l’esprit pionnier des JO de Grenoble et à l’architecture innovante de Jean Prouvé" .



L’Espace 1968 est composé de 7 salles de réunion, d’un auditorium de 475 places et d’un espace de réception de 1 000 m². Les travaux de rénovation seront terminés en mars 2019.