Grève Air France : 45% des long-courriers annulés, ce mardi

des perturbations et des retards ne sont pas à exclure

Nouveau jour de grève pour Air France ce mardi 17 avril 2018. La compagnie prévoit d'assurer 70% de son programme de vols lors de ce mouvement, mais c'est une évaluation globale et le programme long-courrier est de plus en plus touché à mesure des grèves.Dans le détail, la compagnie effectuera :- 55% de ses liaisons long-courriers ;- 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle ;- 80% de ses liaisons court-courriers, Paris-Orly et province.Ce programme est prévu compte-tenu d'un taux de grévistes sur les salariés engagés et soumis à la loi Diard pour le 17 avril, estimé à :- 29,6% des pilotes ;- 20,4% des personnels navigants commerciaux ;- 12,4% des personnels au sol.Le transporteur prévient que "" et conseille une nouvelle fois aux clients ayant réservé un vol pour cette journée du 17 avril de reporter leur voyage.Les prévisions de trafic pour la journée du mercredi 18 avril seront publiées mardi.Pour mémoire, ce mouvement de grève n'affecte pas les vold de la filiale Hop!, ni ceux de Transavia.