Grève Air France : 30% du long courrier et 45% du moyen courrier supprimés ce mercredi 18 avril

Pour la journée du mercredi 18 avril 2018, Air France prévoit d'assurer 70 % de son programme de vols :• 70 % de ses vols long-courriers ;• 55 % de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle ;• 80 % de ses vols court-courriers, Paris-Orly et province.Ce programme est publié compte tenu d'un taux de grévistes sur les salariés engagés et soumis à la loi Diard pour la journée du 18 avril 2018, estimé à :• 31,1 % des pilotes ;• 22,4 % des personnels navigants commerciaux ;• 13,8 % des personnels au sol.Des perturbations et des retards ne sont pas à exclure. La compagnie conseille à ses clients ayant réservé un vol pour la journée du 18 avril de reporter leur voyage.A noter que les vols de Hop! ne sont pas concernés par le mouvement de grève mais que des retards ne sont pas à exclure.Avant de se rendre à l'aéroport, il est recommandé de vérifier les informations sur les vols opérés, 24 heures avant le départ sur le site (rubrique "Informations / Infos vols et aéroports") ou l'application Air France. Les vols affichés comme maintenus pour la journée du mercredi 18 avril opèreront.Air France dispose du service "AF Connect" informant directement ses clients en 13 langues et partout dans le monde sur leur téléphone portable ou par e-mail. Afin d'être averti personnellement par AF Connect, Air France invite ses clients à mettre à jour leurs coordonnées (téléphone mobile et / ou adresse e-mail) dans leur dossier de réservation sur le site de la compagnie (rubrique « mes réservations »), depuis l'application Air France ou dans leur profil Flying Blue.Air France propose à ses clients ayant réservé un vol effectué par un avion Air France le 18 avril 2018 des solutions de report et la possibilité de modifier leur voyage que leur réservation soit annulée ou non.Pour les clients dont la réservation est annulée, le billet pourra être remboursé sans aucun frais.L'ensemble de ces mesures commerciales est disponible sur le site internet de la compagnie.Pour bénéficier de ces mesures commerciales :- se connecter en priorité sur le site ou sur l'application Air France ;- se connecter sur Twitter avec #Airfrance sur Facebook.com/airfrance ;- appeler le numéro vert : 0 800 240 260 (accessible depuis la France et les DOM) ou le +33 1 57 02 10 58 (depuis l'étranger) ;- contacter son point de vente habituel.