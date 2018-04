Grève Air France: comment reporter ou se faire rembourser son billet ?

" En période de grève, si le vol est annulé, ou en retard de plus de cinq heures et que le client ne souhaite plus voyager, Air France rembourse l'intégralité du billet, taxes incluses , annonce la compagnie qui précise que les assurances, toutefois, ne sont pas remboursées "celles-ci ayant été utilisée en partie ". Les voyageurs d'affaires peuvent toutefois faire une demande particulière, puisque " une étude au cas par cas est possible pour tenter d'indemniser au mieux le voyageur ".



Des conditions de report

Air France explique que " Pour un vol effectué avec un avion Air France ou Joon les 10 et 11 avril, vous pouvez reporter votre voyage jusqu'au 30 avril 2018 inclus sans aucun frais ". Elle conseille cependant d'éviter les autres dates d'appel à la grève, à savoir les mardi 17, mercredi 18, lundi 23 et mardi 24 avril 2018.

Le voyageur d'affaires peut également " reporter son voyage au-delà du 30 avril 2018 ", dans ce cas, si le vol est plus cher, il devra payer la différence. Il peut aussi choisir de " changer de destination ou de ville de départ, ou annuler ".

Dans tous ces cas, l'usager pourra aussi choisir de bénéficier d'un avoir valable un an, sur les vols Air France, Joon, KLM ou Hop!.



Pour demander un remboursement

Pour obtenir le remboursement d'un voyage acheté sur internet, il suffit de faire une demande en ligne. Pour une réservation effectuée via une agence, il faut revenir auprès de l'agence.



Attention, de nouveaux mouvements de grève sont prévus les 17, 18, 23 et 24 avril 2018. Air France informera ses clients par SMS ou e-mail, des éventuelles répercussions de la grève sur leur voyage.