Grève Air France : un tiers des moyen-courriers au départ de CDG annulés, ce mardi

"des perturbations et des retards ne sont pas à exclure"

"tout en œuvre pour limiter les désagréments que cette grève pourrait occasionner à ses clients".

Pour la journée du mardi 03 avril 2018, Air France prévoit d'assurer- 70% de ses vols long-courriers ;- 67% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle ;- 85% de ses vols court-courriers, Paris-Orly et province.Compte tenu d'un taux de grévistes sur les salariés engagés et soumis à la loi Diard pour la journée du 03 avril 2018 estimé à :- 32,8% des pilotes ;- 20,5% des personnels navigants commerciaux ;- 14,5% des personnels au sol.La compagnie prévient queet assure mettreAir France invite les passagers à vérifier sur www.airfrance.com si leur vol est opéré avant de se présenter à l'aéroport. Les vols affichés comme maintenus pour la journée du mardi 03 avril opèreront.Le transporteur conseille également aux voyageurs ayant réservé un vol pour cette journée du 03 avril de reporter leur voyage ou modifier leur billet sans frais. Près de 130.000 messages ont été envoyés depuis le 31 mars pour informer individuellement et en temps réel les clients devant voyager lors de cette journée.Pour mémoire,