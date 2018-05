Grève SNCF : 2 TGV sur 3 et 1 TER sur 2, ce lundi

Douzième session de grève, à la SNCF. Malgré les rencontres entre les syndicats et le premier ministre vendredi, et l'annonce d'une prise en charge substantielle de la dette de la compagnie ferroviaire par l'Etat, les organisations n'annoncent pas la reprise. Des consultations devraient avoir lieu en début de semaine et ce ne sont plus en moyenne que 15% des salariés (chiffres de la direction) qui font grève. De quoi perturber cependant le trafic. En ce nouveau jour de grève, la SNCF prévoit pour ce lundi 28 mai la circulation de :

- trains du quotidien : 3 Transilien sur 5, 1 TER sur 2.

- trains de la longue distance : 2 TGV sur 3, 2 Intercités sur 5.



Attention, les liaisons du RER B (1 train sur 2) vers Roissy et Orly (2 trains sur 3) restent perturbées.



Les prévisions détaillées :



(Cliquez sur l'image qui vous intéresse pour en améliorer la lisibilité)