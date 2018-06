Grève SNCF : 3 TGV sur 4 et 2 Transilien sur 3 ce lundi 18 juin

Alors qu'une seizième séquence de grève de deux jours à la SNCF a démarré ce dimanche et se poursuit ce lundi, le fait est qu'elleperturbe encore la vie quotidienne des voyageurs d'affaires et des citoyens en général.



Pour ce lundi, la SNCF prévoit :

- Trains du quotidien : 2 Transilien sur 3 et 3 TER sur 5

- Trains de la longue distance : 3 TGV sur 4 et 1 Intercités sur 2.



Attention pour le RER B vers Orly et Roissy, le trafic annoncé est de

- RER B Nord : 1 train sur 2. Changement à Gare du Nord.

- RER B Sud : 2 trains sur 3 en heures de pointe. Trafic normal aux heures creuses. Changement à Gare du Nord.



Le détail des prévisions :

(cliquez sur les images pour en améliorer la lisibilité)