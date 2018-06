Grève SNCF: 90% des TGV, 60% des intercités au programme

Avant dernier épisode de cette grève sporadique, ces vendredi 22 et samedi 23 juin, et pour ce vendredi les prévisions de la SNCF sont plutôt optimistes avec 9 TGV sur 10 et 3 Intercités sur 5 pour la longue distance, et 2 Transilien sur 3 et 3 TER sur 5 pour les trains du quotidien.