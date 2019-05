Grève SNCF ce lundi dans les Hauts-de-France

Le trafic des TER est le plus touché. Seulement un train sur cinq sera assuré. Pour compenser, 107 cars seront mis à disposition des voyageurs par la SNCF.



Les trajets Amiens-Paris et St Quentin-Paris seront moins touchés avec un train sur deux à circuler.



Le service sera assuré normalement pour les TGV et les liaisons transfrontalières. En ce qui concerne, les lignes TERGV, la ligne Paris-Boulogne-Rang du Filiers s'arrêtera à Boulogne.