Grève SNCF ce mardi : sensiblement les mêmes dessertes que lundi

La SNCF prévoit ce mardi 1 train sur 3 pour les TGV et les Intercités, et 2 trains sur 5 pour les Transilien et TER. Mais affirme que la grève est de moins en moins suivie, sauf pour les conducteurs de train.

- trains de la longue distance : 1 train sur 3 pour

TGV et Intercités.