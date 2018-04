Grève SNCF : l'Essonne mise aussi sur le covoiturage citoyen

"Avec l'épisode de grève prolongé qui s'annonce, les Essonniens doivent s'organiser pour se rendre sur leur lieu de travail. Afin de lutter contre les embouteillages et la pollution de l’air en Île-de-France tout en facilitant l'entraide et les déplacements de chacun, nous proposons d’expérimenter le covoiturage citoyen, une solution alternative et gratuite pour tous"

Entreprises, associations ... les initiatives se multiplient pour trouver des solutions face au trafic ferroviaire très perturbés de la SNCF en cette période de grèves. La Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine et les villes de l’intercommunalité proposent une solution à leurs concitoyens. Elles invitent les conducteurs et les voyageurs à se retrouver mardi 3 et mercredi 4 avril, entre 7h et 9h dans un des 9 points de rencontre du territoire pour effectuer du covoiturage., précise François Durovray, Président de l’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine.s : rendez-vous dans un des 9 points de rencontre pour emmener gratuitement des personnes avec votre véhicule.: rendez-vous à l'espace co-voiturage dans un des 9 points de rencontre pour trouver un covoitureur qui vous emmènera au plus près de votre destination.Un guidage sera assuré sur place: Gare de Boussy-Saint-Antoine – Rue de la gare (à proximité de l’espace 2000) de 7h à 9h: Avenue de Melun/Rond-point Pyramide et Parking avenue Pierre Prost de 7h à 9h: Parking du Gymnase Gérard Priet (avenue Léon Jouhaux) de 7h à 9h: Parking du port de Plaisance (Bvd du Général de Gaulle): Relais Ouest de 7h à 9h: Parking Foch (avenue Foch, derrière la gare) de 7h à 9h: Place du 19 mars (avenue Henri Barbusse) de 7h à 9h: Parking de la gare (Rue de Concy) de 6h à 9hPour plus d'informations : Laurent Sauerbach – lsauerbach@vyvs.fr - 06 73 77 55 02