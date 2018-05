Grève SNCF: la participation rebondit pour la "journée sans cheminot"

Coup de poing sur la table ou dernier chant du cygne ? La participation au prochain épisode de grève programmé vendredi 18 et samedi 19 mai prochain à la SNCF le révélera sans doute. En tous cas les grévistes se sont davantage mobilisés ce lundi 14 mai dit "sans cheminot et sans train" avec une participation proche de celle observée lors du premier épisode du mouvement, les 3 et 4 avril : 27,58% de grévistes au total, selon la direction, contre 14,46% mercredi, où avait été enregistré le plus bas taux de grévistes en semaine depuis le début du mouvement contre la réforme ferroviaire.



Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, la mobilisation grimpe à 74,4% chez les conducteurs (+21,4 points par rapport à mercredi), 74,3% chez les contrôleurs (+28,8 points) et 36,7% chez les aiguilleurs (+15,8 points), selon le communiqué de la direction. La participation a enregistré un net sursaut chez les cadres, en grève à 10,14% (contre 3,1% mercredi, soit +7,04 points). La mobilisation progresse également parmi les agents de l'exécution, dont 40,63% sont en grève (+15,87 points), et chez les agents de maîtrise, avec 27,39% de grévistes (+15,22 points).