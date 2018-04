Grève SNCF, les conditions d'échange ou de remboursement

Pour un échange :

Pour vos voyages jusqu'au 29 avril 2018:Vous pouvez échanger ou faire une demande de remboursementni surcoût, y compris pour des tarifs non échangeables / non remboursables, avant départ.Rendez-vous sur notre site ou sur l'appli OUI.sncf :- Rendez-vous sur la page « mes commandes » du site ou « mes voyages » de l’appli.- Saisissez votre référence de dossier et le nom associé à votre réservation.- Procédez à l’échange ou à l’annulation de votre billetSi l'annulation en ligne vous est impossible, faites votre demande via le formulaire de réclamations SNCF.: Vous pouvez obtenir votre compensation en ligne avec la Garantie G30. Obtenir ma compensation ▪ Pour les abonnés forfait annuel, mensuel et hebdo (hors TGVmax)Si vous êtes abonné(e), vous recevrez un email vous informant que des mesures sont prises pour vous permettre de voyager dans les meilleures conditions possibles malgré les grèves.Durant les jours de grève:- sur présentation de votre carte d'abonnement (hors TGVmax), vous pourrez accéder aux autres trains circulant le même jour sans garantie de place assise.vous serez dédommagé du forfait si moins d’1 TGV sur 3 circule sur votre parcours le jour de votre voyage.: Les modalités du dédommagement vous seront communiquées en fin de grève.Les possibilités de voyages étant considérablement réduites,, au lieu du forfait mensuel de 79 €.: des places TGVmax en dernière minute seront disponibles sur certaines liaisons. Les billets déjà réservés pour avril restent bien sûr valables si les trains circulent.Vous pouvez échanger votre billet. S'il y a une différence de prix lors de l’échange,- Rendez-vous sur la page « mes réservations » du site Ouigo ou « mes billets » de l’application Ouigo.- Saisissez votre prénom, votre nom et votre numéro de réservation- Procédez à l’échange de votre billet- Faites une demande de remboursement depuis le formulaire de contact Ouigo - Votre train a été annulé : vous recevrez automatiquement un bon d’achat du montant de votre réservation, dans les 7 jours suivant votre date initiale de voyage.- Vous ne souhaitez plus voyager : vous devez faire votre demande depuis le formulaire de contact Ouigo OUIGO rembourse également l'intégralité de votre voyage aller / retour si au moins l'un de vos deux trajets a été effectué entre le 3 et le 9 avril 2018.: Recevez un bon d'achat Ouigo.- Vous pouvez: votre billet TER devient utilisable jusqu’à 10 jours après sa date de début de validité.- Vous pouvez: votre billet seraaprès sa date de début de validité. Les billets papier sont remboursables aux guichets des gares. Les billets digitaux sont remboursables via les sites TER Les dispositifs contractuels éventuels de garantie s’appliquent. Des mesures commerciales supplémentaires pourront être prisesVous pouvez échanger ou faire une demande de remboursement, y compris pour des tarifs, avant le départ de votre train:- en ligne, via le formulaire de réclamations - dans votre gare de départEn revanche, s’il y a uneentre le billet initial et le nouveau titre, celle-ci sera à: Si vous voyagez en classe BUSINESS 1ere , et que vous n’avez pas pu bénéficier des services associés, vous pouvez vous faire rembourser votre billet (après le départ du train) à hauteur de 50 % du tarif en contactant le service client TGV Lyria ( info@lyria.com @lyria.com) et en joignant un justificatif d’achat et un RIB.▪ Pour TGV Bruxelles <> Province: Vous pouvez obtenir un remboursementde votre billetde voyage indiquée sur le billet.: Si vous avez un voyage prévu pendant la période de grève, l’échange est possible avec un voyageEffectuez votre demande en ligne via le formulaire de réclamations ▪ Pour Thalys :: vous pouvez bénéficier d’un replacement sans frais sur le train précédent ou le train suivant (soumis à disponibilité), ou demander un remboursement intégral de votre billet si vous souhaitez annuler votre voyage.: les conditions d’échange et d’annulation indiquées sur votre billet s’appliquent.Effectuez votre demande de remboursement sans frais () :- en ligne, via le formulaire de réclamations - dans votre gare de départConsultez l'info trafic Thalys : vous pouvez bénéficier d’un échange ou d’un remboursement. Les modifications concernant votre billet doivent être faites dans unaprès la date à laquelle vous aviez prévu de voyager.Effectuez votre demande en ligne via le formulaire de réclamations : Il est actuellement trop tôt pour connaitre les conséquences sur nos circulations. Les conditions d’après-vente vous seront communiquées ultérieurement.