Grève SNCF : les trains annoncés à J-2

Une précision qui a son importance pour les voyageurs qui ne peuvent pas reporter leur voyage les jours de grèves : Fabien Soulet, Directeur du marché Affaires SNCF, précise que la compagnie ferroviaire prévoit d'afficher 48 heures à l'avance, à 19h, les programmes effectifs des TGV et intercités. L'appli SNCF sera bien utile, ainsi que la page de trafic en temps réel de la SNCF.Sur ce site justement, il est affiché que la liste des trains circulant le 3 avril 2018 sera disponible dimanche 1er avrilsur l'Appli SNCF et les autres canaux d'information.Pour mémoire, la compagnie ferroviaire a mis en place des c, dont les procédures varient selon les types de train, TGV, OUIGO ou encore TER. Pour l'instant, celles-ci sont valables uniquement pour les trajets prévus entre le 3 et le 29 avril, y compris les jours de non-grève.Pour une réservation d'un trajet en TGV ou Intercités, la SNCF garantit un échange ou un remboursement du titre de transport, sans frais supplémentaires, y compris pour des tarifs normalement non échangeables et non remboursables, tels que TGV Prem's. Par ailleurs, le voyageur n'aura pas à payer la différence entre les deux billets dans le cas d'un échange. Les démarches sont à effectuer sur l'application ou le site oui.sncf, avec la référence de dossier et le nom donné lors de la réservation.Pour un voyage en TER, un échange ou un remboursement sans frais du billet est possible jusqu'à 61 jours à partir de la date de début de validité du titre de transport, soit dans une gare en guichet, soit dans un centre régional de relation client dont la liste est disponible ici. Aucune modification n'est possible en ligne.