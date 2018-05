Grève SNCF : retour progressif du trafic ce mardi, nouvel épisode vendredi et samedi

Si le trafic doit revenir à la normale pour les TGV et les trains internationaux, ce mardi 15 mai, il restera des annulations sur les TER, les Intercités et le Transilien. Prochain épisode de grève vendredi et samedi prochains, jours des départs espérés pour le dernier pont de mai, celui de la Pentecôte.