Grève SNCF: sensiblement les mêmes perturbations qu'hier ce vendredi 8 juin

La grève continue et malgré la baisse de mobilisation - ce 7 juin, sur les cheminots devant travailler, le taux de grévistes en milieu de matinée s’établissait à 14,28% - les perturbations sont encore au menu des voyageurs d'affaires qui doivent se déplacer en train ce vendredi.



Pour ce 8 juin, la direction de la SNCF prévoit :

- trains du quotidien : 3 Transilien sur 5 et 1 TER sur 2

- trains de la longue distance : 4 TGV sur 5 et 1 Intercités sur 2, et 7 trains internationaux sur 10.



Attention, trafic perturbé sur le RER B Nord et Sud cette fois :

- RER B Nord : 1 train sur 2. Changement à Paris-Nord pour aller à l'aéroport de Roissy

- RER B Sud : 2 trains sur 3 aux heures de pointe pour se rendre l'aéroport d'Orly. Trafic normal aux heures creuses. Changement à Paris-Nord.



