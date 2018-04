Grève SNCF : un lundi très difficile

Après un mouvement très suivi ce dimanche, ce lundi 9 avril s'annonce au moins aussi perturbé avec 1train sur 3 pour les "trains du quotidien" que sont TER et Transilien, et 1 train sur 5 pour les TGV et Intercités. Attention, si le Thalys fonctionne quasi normalement, il n'y aura qu'1 train Lyria sur 6 vers la Suisse.