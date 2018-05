Grève SNCF : un lundi "très difficile"

Le ton du communiqué SNCF se durcit : " Nous avons connaissance de menaces d’exactions et blocages de gares. Cela pourrait se traduire par

l’occupation de voies, de locaux, de gares. Si de telles exactions devaient avoir lieu, SNCF fera preuve d’une grande fermeté et appliquera, comme depuis le début du conflit, une tolérance zéro ".



Pour ce qui concerne les prévisions, elles sont les suivantes :

- trains du quotidien: 1 train sur 3 pour Transilien et 1 TER sur 3.

- trains de la longue distance : 1 train sur 3 pour TGV, 1 train sur 5 pour Intercités, 2 trains sur 5 à l'international.



En Île-de-France, pour les lignes Transilien, et pour les lignes Intercités, les voyageurs sont invités à privilégier des itinéraires alternatifs ou à reporter leur voyage dans la mesure du possible.



( Cliquez sur les images pour en améliorer la lisibilité )