Grève à Barcelone El Prat ce week-end

Le personnel au sol de la compagnie aérienne Iberia, à l'appel du syndicat espagnol UGT, débraye ce samedi 27 et dimanche 28 juillet à l’aéroport Barcelona-El Prat,. Il dénonce une surchage de travail et réclame des embauches pour y remédier. Comme ces 2000 agents ne travaillent pas seulement pour Iberia, mais aussi pour 26 autres compagnies aériennes, l'impact sera important à El Prat ce week-end. Ainsi, Vueling, transporteur low-cost du groupe IAG et compagnie sœur d'Iberia, se voit à elle seule contrainte d'annuler une centaine de vols. Pour limiter l'impact d'un tel conflit à un moment de l'année aussi chargé, le ministère du Transport espagnol a imposé des services minimums, obligeant 100% vols sur les îles (Baléares et Canaries) à être assurés, ainsi que 54% des vols internationaux et 32% des liaisons domestiques accessibles en moins de 5 heures par la route. Malgré ces mesures, jusqu’à un millier de vols pourraient être affectés par la grève ce week-end.