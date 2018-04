Grève de Vueling, mercredi et jeudi, un service minimum assuré

La section syndicale de Sepla à Vueling a annoncé quatre journées de grève les 25 et 26 avril et les 4 et 5 mai pour exiger des améliorations salariales et un plus grand nombre de bases en Espagne pour faire face à la concurrence.Le ministère des transports a annoncé la mise en place d'un service minimum et Vueling estime que 86 % de ses clients ne seront pas touchés par ce mouvement les 25 et 26 avril. La compagnie low-cost affirme que 75% de son programme sera assuré normalement.