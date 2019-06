Grève des cheminots ce mardi: la SNCF prévoit un trafic normal

Les cheminots vont manifester mardi 4 juin contre la réforme ferroviaire qui prévoit l'ouverture à la concurrence. Malgré tout, la SNCF attend un trafic normal sur l'ensemble du réseau, à l'exception des TER des Hauts-de-France et du Centre-Val de Loire.



"Le trafic sera normal pour les TGV, les Intercités, les Transiliens, l'Eurostar et Thalys et quasi normal pour les TER" , a indiqué dimanche une porte-parole de la SNCF. Les perturbations attendues pour les TER concerneront " un train sur deux dans les Hauts-de-France et un sur cinq dans la région Centre-Val de Loire ", a-t-elle ajouté.