Grève des contrôleurs aérien : Ryanair réclame une action urgente à Bruxelles

"d'agir d'urgence pour stopper la détérioration alarmante des services du CTA européens pendant les mois de mai et juin, et empêcher la crise du CTA"

Encore une fois ce week-end, le CTA français sera en grève samedi et dimanche

provoquant l'annulation de centaines de vols, perturbant les projets de vacances de milliers de passagers. Beaucoup de ces vols n'atteignent même pas la France, mais engrangeront des perturbations car le CTA français demande aux compagnies aériennes d'annuler les survols tout en protégeant les routes intérieures françaises. Les compagnies aériennes européennes souffrent également de milliers de retards / annulations du CTA en raison des pénuries de personnel, en particulier dans les prestataires du CTA allemands et britanniques

"Ces perturbations sont inacceptables et nous demandons aux gouvernements britannique et allemand et à la Commission européenne de prendre des mesures urgentes et décisives pour garantir que les prestataires du CTA disposent d'un personnel complet et que les survols ne soient pas affectés lorsque des grèves nationales se produisent, comme c’est fréquemment le cas en France".

"milliers d'autres vols et des millions de passagers seront perturbés, en particulier pendant les mois de juillet et août".

Ryanair a plusieurs fois fait part de son agacement face aux grèves et loupés du contrôle aérien européen . La low-cost a ainsi une nouvelle fois demandé à Bruxelles et aux gouvernements européensLe PDG de Ryanair, Michael O'Leary, a ajouté : "(NDLR : à Marseille ),".Il a poursuivi :Le patron de la compagnie a estimé que si les autorités compétentes n'agissent pas desPlus de 117 000 vols ont été retardés en mai, dont 61% (plus de 71,000 vols) pour cause de pénuries et de grèves du personnel du CTA. Par ailleurs, plus de 56 000 liaisons ont été retardées de plus de 15 minutes, soit quatre fois plus que les 14 000 vols retardés de plus de 15 minutes en mai 2017.