Grève des trains en Espagne ce mercredi

Le syndicat SFF-CGT appelle les salariés de Renfe et d'Adif à stopper le travail de 00h00 à 23h00 le mercredi 31 octobre 2018 pour réclamer de meilleures conditions de travail.Des retards et annulations sont à prévoir pendant l'action. Toutefois à la demande du ministère des Transports espagnol, la compagnie ferroviaire ibérique va mettre en place un service minimum.Elle prévoit ainsi d'assurer 75% des trains de banlieue aux heures de pointe et 50% maximum le reste de la journée.Pour les services moyenne distance, 65% des rames circuleront tandis que le pourcentage montera à 78% pour les trains longue distance.Renfe propose des mesures commerciales aux passagers affectés par le mouvement. Elles sont présentées sur son site.