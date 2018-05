Grève du mardi 22 mai : 20 % de vols en moins demandés par la DGAC

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) invite les compagnies aériennes à annuler 20% des vols à Orly, Lyon et Marseille pour ce mardi 22 mai. La grève de la fonction publique devrait être suivie par 3 syndicats de la DGAC : l'Usac-CGT, FO et l'Unsa. Au total ce sont plus de 5 millions de fonctionnaires qui sont appelés à cesser le travail.



Selon les premières estimations, ce seront principalement les vols courts et moyen-courriers qui seraient concernés.



La DGAC qui prévoit des perturbations sur l’ensemble du territoire invite les voyageurs à se rapprocher de leur compagnie aérienne pour vérifier l’état de leur vol. Des annulations de dernière minute sont à prévoir. Des ralentissements dans les transports en commun vers Roissy et Orly sont également possibles.