Grève du métro de Lyon : moins de perturbations, ce lundi

Circuler avec les transports en commun à Lyon sera plus facilement pour les voyageurs d'affaires en déplacement professionnel dans la ville, ce lundi 26 novembre. Le mouvement social des régulateurs du métro perturbera uniquement la ligne D et les Funiculaires F1 et F2 le matin jusqu'à 7h10.



Matin

Les lignes A, B et C circulent normalement.

La ligne D ne circule plus entre 5h et 7h10. Des bus relais circulent et assurent la desserte de toutes les stations entre Gare de Vaise et Grange Blanche.

Les lignes de Funiculaire F1 et F2 ne circulent plus entre 5h et 7h10.



Après-midi

Les lignes A, B, C et D circulent normalement.

Les lignes de Funiculaire F1 et F2 circulent normalement.



Soirée

Les lignes A, B, C et D circulent normalement.

Les lignes de Funiculaire F1 et F2 circulent normalement.



Toutes les autres lignes de tramway et bus circulent normalement