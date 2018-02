Grève dure ce mardi dans les transports à Bruxelles, Charleroi et Liège

Les voyageurs d'affaires risquent d'avoir quelques difficultés s'ils se déplacent ce mardi en Belgique car même si le syndicat CGSP monte seul au créneau, les effets de la grève se font ressentir à Bruxelles, où l’atelier TGV et la cabine de signalisation d’Infrabel seront bloqués. Idem dans les gares de Liège et de Charleroi, deux bastions du syndicat socialiste. Le blocage de ces nœuds ferroviaires devraient engendrer mécaniquement des perturbations sur tout le rail belge.



Les transports en commun de la Stib et De Lijn seront également partiellement touchés par le mouvement de grève.