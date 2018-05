Grève générale en Grèce, ce mercredi

Plusieurs syndicats grecs - dont la Confédération des syndicats des fonctionnaires publics (ADEDY) et la Panhellenic Seamen's Federation (PNO) – appellent l'ensemble des salariés à faire grève ce mercredi 30 mai pour s'opposer aux nouvelles mesures d'austérité et à la hausse des taxes.Les transports seront particulièrement touchés par ce mouvement national. Les contrôleurs aériens grecs ont prévu de stopper le travail entre 10h00 et 13h00. Des annulations et des retards sont donc à attendre. Aegean et Olympic Air ont d'ores et déjà annoncé l'annulation de 6 vols. De plus, les salariés du métro d'Athènes ont également prévu de participer à l'action. La circulation des rames sera perturbée pendant la journée. Il n'y aura par exemple pas de services entre la capitale et l'aéroport d'Athènes.Il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol ou de leur train avant de se déplacer.