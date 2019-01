Grève générale en Tunisie ce jeudi, le trafic aérien risque d'être perturbé

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) qui ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement sur la hausse des salaires réclamée, appelle les employés du secteur public à faire grève pendant 24 heures ce jeudi 17 janvier, à partir de minuit.



Cette action concerne les salariés des ministères, des administrations centrales et locales, des institutions publiques, des écoles ou encore de la société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT). Des manifestations devraient être organisées sur la place Mohamed Ali à Tunis ainsi qu'en région.



Par ailleurs, le trafic aérien risque d'être impacté. Tunisiair indique dans un communiqué publié le 16 janvier que "des perturbations sont à prévoir de et vers les aéroports tunisiens" .



La compagnie aérienne nationale propose à ses clients ayant réservé un vol affecté par ce mouvement social du 17 janvier 2019 des solutions de report et la possibilité de modifier leur voyage gratuitement pendant une semaine.



Pour bénéficier de ces mesures commerciales, vous pouvez les contacter :

- depuis la Tunisie: 81 10 77 77 ou 70.103.700 ou 70.101.300

- depuis l'étranger: 70.103.700 (+216) ou 70.101.300 (+216)