Grève les 12 et 13 janvier pour le personnel XL Airways

Le trafic pour les avions d'XL Airways risque d'être perturbé les 12 et 13 janvier pour cause de grève des PNC (personnels navigants commerciaux).



Ils dénoncent de mauvaises conditions salariales et demandent une revalorisation de leur salaire. Suite à l'échec des négociations avec la direction, le syndicat UNAC XL a déposé un préavis de grève. Il représente 22% des 345 PNC de la compagnie aérienne, ce qui devrait avoir un impact sur les passagers et les vols.