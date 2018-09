Grèves SNCF : la région Île-de-France dédommage 230 000 usagers

Si 50% du montant des passes Navigo et Imagine R ont été remboursés, sous conditions, par la SNCF, pour les abonnements d’avril et de mai, la région Île-de-France décide, elle aussi, de mettre la main à la poche afin d'indemniser les usagers pénalisés.



"Près de 230 000 voyageurs qui étaient sur les lignes les plus sinistrées, la ligne R, la ligne P et d’autres branches très impactées dans le Val-d’Oise, par exemple, vont recevoir un chèque de 25 euros de dédommagement supplémentaire. Un chèque d’Ile-de-France Mobilité pour tenir compte du fait qu’ils n’ont quasiment pas eu de transports pendant ces mois de grève ", a expliqué Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France.