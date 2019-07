Grèves dans deux aéroports à Londres

Les jours de grève sont prévus les vendredi 26 et samedi 27 juillet 2019, les lundi 5 et mardi 6 août 2019, et les vendredi 23 et samedi 24 août 2019.



A Heathrow, le mouvement concernera le personnel chargé des enregistrements, de la maintenance, des bagagistes et les contrôle de sécurité. A Stansted, c'est le personnel chargé de l'enregistrement de la compagnie Easyjet qui a déposé plusieurs dates pouvant durer jusqu'à 7 jours, notamment les week-ends du 25 au 29 juillet 2019, du 2 au 5 août 2019 , du 9 au 12 août 2019 , du 16 au 19 août 2019 et du 23 au 27 août 2019.



Les voyageurs d'affaires sont invités à se renseigner auprès de leur compagnie aérienne en cas de perturbations.