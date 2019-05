Grèves prévues cet été aux aéroports de Glasgow et Aberdeen

Les 7 et 10 juin prochains, deux mouvements de grèves sont prévus aux aéroports de Glasgow et d'Aberdeen entre 4h du matin et 16h.



Ces protestations surviennent après une longue série de débats sans issue pour le moment.

Les employés sont en désaccord au sujet de la politique des salaires et des retraites.



Sur place, les deux aéroports ont assuré avoir prévu un solide dispositif d'urgence pour que tout se déroule normalement.



Pour l'instant seuls deux jours de grèves sont prévus mais compte tenu du climat actuel, d'autres dates sont à prévoir tout au long de l'été.