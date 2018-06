Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Gros risque de perturbations cet été dans le ciel espagnol

C'est une double menace qui vise l'Espagne, la grève du contrôle aérien qui doit se décider ce jour à l'issue de négociations et un autre mouvement de grève initié par le personnel navigant espagnol de Ryanair qui demande la reconnaissance de son syndicat. Des milliers de vols pourraient être annulés.



Si les négociations menées ce mercredi entre les contrôleurs aériens espagnols et le gouvernement n'aboutissent pas, les syndicats annoncent des grèves perlées pendant toute la période estivale, au moment où les passagers sont les plus nombreux. Des milliers de vols sont sur le point d'être annulés. La grève affectera les aéroports de la côte est de l'Espagne et des Baléares, notamment l'aéroport El Prat de Barcelone, l'aéroport de Palma de Majorque, l'aéroport d'Ibiza ainsi que l'aéroport de Minorque. Les vols traversant l'espace aérien espagnol seront également fortement perturbés. Ces grèves auront lieu tous les mercredis et dimanches de juillet et août,

Dans le même temps, le personnel espagnol de Ryanair poursuit un mouvement social afin d'obtenir la reconnaissance des syndicats à l'image de ce qui a été fait en Grande-Bretagne. La Belgique, le Portugal et l'Allemagne pourraient se joindre à la grève pour que leurs syndicats soient également reconnus. La grève, qui pourrait durer jusqu'à trois jours, devrait avoir lieu à la fin juillet ou au début août, pendant la période la plus chargée de l'année. De très sérieuses perturbations sont donc à craindre si ces deux mouvements de grèves sont maintenus.