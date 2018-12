Grosse frayeur pour les passagers du vol EasyJet Marrakech – Nice

"Vers Antibes, l’avion a commencé à tanguer. Plus il descendait, plus il bougeait. Je n’osais pas regarder par le hublot. A un moment, l’avion a penché sur le côté, piqué du nez avant que le pilote ne remette les gaz..."

"On a été abandonnés. Et on a géré nous-mêmes les personnes handicapées, sans plus aucune nouvelle de l’équipage".

Le vent violent qui soufflait sur la Côte d'Azur ce week-end, a provoqué une belle frayeur dans la cabine du vol EasyJet Marrakech – Nice du 9 décembre 2018. L'avion a été fortement secoué alors qu'il entamait sa descente sur l'aéroport niçois.Anne-Claire, une passagère, a expliqué au journal Nice-matin Les secousses ont été si fortes que de nombreux voyageurs ont pleuré ou vomi pendant l'incident. Finalement, l'équipage a préféré renoncer à atterrir à Nice et a dérouté l'avion sur Turin.Mais les difficultés n'étaient pas finies pour les passagers dont les nerfs avaient déjà été mis à rude épreuve. Une fois en Italie, ils ont dû attendre une heure pour sortir de l'appareil car leur vol ne provenait pas de l'espace Schengen.Éprouvées, de nombreuses personnes ont préféré rentrer à Nice en bus plutôt que de repartir en avion. Toutefois, s'ils devaient être pris en charge vers 17h, les cars n'ont quitté l'aéroport italien que vers 19 heures. Un passager se plaint dans les pages du journal niçois